E se alla fine la spuntasse la Casa Blanca? Alessandro Bastoni e la Spagna non sono mai stati vicinissimi, ma nemmeno lontani. Più o meno a metà strada, tra il desiderio dell’azzurro di restare all’Inter – manifestato dai cori in Piazza Duomo il giorno della festa scudetto – e i desideri dei due club più importanti al di là dei Pirenei. L’interesse del Barcellona per Bastoni è storia nota. Piace a Flick e ai piani alti da tempo, ma la richiesta dei nerazzurri è di almeno 70 milioni. Una cifra più alla portata del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale. Ale qualche giorno fa ha piazzato un “mi piace” su Instagram relativo alla notizia del ritorno dello Special One al Bernabeu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, e se alla fine la spuntasse il Real Madrid? Il centrale piace a Mourinho

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