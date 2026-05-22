Bastogi alza la voce | il corteo per il diritto alla casa nel nord ovest di Roma

Sabato 23 maggio alle 14:30 un corteo partirà dal quartiere Bastogi, nel nord-ovest di Roma. L'iniziativa è promossa dal comitato “Bastogi è Roma” e si concentra sulla richiesta di accesso alla casa, il rispetto della dignità dei residenti e il futuro delle aree popolari della zona. La manifestazione si svolgerà lungo le strade del quartiere e si concluderà nel centro della zona. L'obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui temi abitativi e sociali del quartiere.

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