Da Bastogi il corteo per la giustizia sociale | tutti i dettagli

Sabato 23 maggio si svolgerà un corteo che avrà come punto di partenza largo Edoardo Giuseppe Flanagan a Bastogi e terminerà a Montespaccato. La manifestazione si concentra sulle questioni del diritto alla casa, della dignità delle persone e del futuro di una zona della città. L’evento coinvolge diverse persone e si terrà lungo un percorso che attraversa le due località.

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Diritto alla casa, la dignità delle persone e il futuro di un intero pezzo di città. Su questi assi e con queste motivazioni si terrà sabato 23 maggio un corteo che partirà da Bastogi precisamente da largo Edoardo Giuseppe Flanagan e arriverà fino a Montespaccato. “Quando un quartiere deve.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Referendum Giustizia, il corteo del "Comitato No Sociale" arriva a MontecitorioIl corteo del “Comitato No Sociale”, partito da Piazza Santi Apostoli, a Roma, è arrivato in Piazza Montecitorio per festeggiare la vittoria del No... Juventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport. Tutti i dettaglidi Luca FiorettiJuventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport.