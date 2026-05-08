Da Bastogi il corteo per la giustizia sociale | tutti i dettagli
Sabato 23 maggio si svolgerà un corteo che avrà come punto di partenza largo Edoardo Giuseppe Flanagan a Bastogi e terminerà a Montespaccato. La manifestazione si concentra sulle questioni del diritto alla casa, della dignità delle persone e del futuro di una zona della città. L’evento coinvolge diverse persone e si terrà lungo un percorso che attraversa le due località.
Diritto alla casa, la dignità delle persone e il futuro di un intero pezzo di città. Su questi assi e con queste motivazioni si terrà sabato 23 maggio un corteo che partirà da Bastogi precisamente da largo Edoardo Giuseppe Flanagan e arriverà fino a Montespaccato. “Quando un quartiere deve.🔗 Leggi su Romatoday.it
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