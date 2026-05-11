Eitan Pitigliani l’intervista al regista | Il vuoto emotivo di una generazione che cerca amore nelle app

Il regista ha parlato del suo cortometraggio, che affronta temi come il ghosting, le dipendenze affettive e le relazioni tossiche nell’epoca digitale. Attraverso la narrazione, si concentra sul vuoto emotivo di una generazione che cerca amore e connessioni nelle app di messaggistica. L’opera riflette sulle difficoltà di relazionarsi in un mondo sempre più virtuale, evidenziando le sfide emotive di chi si affida alle tecnologie per cercare affetto.

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