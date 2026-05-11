Eitan Pitigliani l’intervista al regista | Il vuoto emotivo di una generazione che cerca amore nelle app
Il regista ha parlato del suo cortometraggio, che affronta temi come il ghosting, le dipendenze affettive e le relazioni tossiche nell’epoca digitale. Attraverso la narrazione, si concentra sul vuoto emotivo di una generazione che cerca amore e connessioni nelle app di messaggistica. L’opera riflette sulle difficoltà di relazionarsi in un mondo sempre più virtuale, evidenziando le sfide emotive di chi si affida alle tecnologie per cercare affetto.
Mr Nothing non è soltanto un cortometraggio sulle relazioni tossiche o sul mondo delle dating app. È soprattutto un racconto sul vuoto. Sul bisogno disperato di essere visti, riconosciuti, amati, in un’epoca che sembra aver trasformato anche i sentimenti in qualcosa di consumabile, rapido, sostituibile. Nel nuovo lavoro di Eitan Pitigliani, l’amore non appare mai come un rifugio rassicurante. Somiglia piuttosto a un territorio fragile, instabile, dove convivono desiderio di connessione e paura dell’intimità, bisogno di essere accolti e impulso a distruggere ciò che potrebbe salvarci. È un film che osserva il presente senza moralismi, ma con uno sguardo profondamente malinconico e sociologico, quasi doloroso nella sua lucidità.🔗 Leggi su Virgilio.it
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