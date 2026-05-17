basket successi casalinghi per virtus bologna e venezia nei playoff di serie a

Nella serata di oggi, si sono disputate le prime partite dei quarti di finale dei playoff 2026 della Serie A di basket. Due incontri si sono svolti in casa, con la Virtus Bologna e Venezia che hanno ottenuto vittorie nelle rispettive gare. La giornata ha visto rispettivamente le squadre di Bologna e Venezia imporsi sui loro avversari, portando a termine la prima sfida di questa fase. Sono così iniziati i turni decisivi per l’accesso alle semifinali della competizione.

La Serie A di basket ha completato nella serata odierna le gare-1 dei quarti di finale dei playoff 2026, con due partite andate in scena: ecco come sono andate. VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 102-71 La Virtus Bologna non lascia scampo alla Dolomiti Energia Trentino e vince nettamente gara-1 per 102-71 andando subito sull’1-0 nella serie. I campioni d’Italia impongono il loro ritmo fin dalle prime battute e si trovano avanti di undici alla prima sirena (32-21), con le V-nere che non alzano il piede dall’acceleratore nel secondo quarto e toccano il +23 all’intervallo lungo (55-32). Nella ripresa Trento accenna una timida reazione, ma la Virtus non si scompone e mantiene invariato il vantaggio dopo 30’ (69-46). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Basket Serie A, Virtus Bologna-Germani Brescia 86-76: gli highlights

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