Nel campionato di basket di Serie B femminile, l’Usmate ha superato Canegrate con il punteggio di 63-54, conquistando così l’accesso alle finali nazionali dei playoff. La partita ha visto una forte resistenza da parte di Canegrate, che ha messo in difficoltà l’avversaria in diverse fasi. L’Usmate ha dovuto utilizzare tutte le proprie energie e risorse per ottenere il risultato finale e avanzare nel torneo. La sfida si è svolta tra due squadre impegnate nella fase decisiva della competizione.

Stavolta Canegrate ha dato del filo da torcere all’Usmate, che ha dovuto attingere alla sue migliori risorse per portare a casa la vittoria per 63-54. A dare il là alla formazione gialloblù ci ha pensato una ispirata Sofia Savini, che con 10 punti in 10 minuti ha indirizzato la gara. Tornati in equilibrio ci ha pensato una chirurgica Greta Laube a mandare i titoli di coda segnando due triple fondamentali. Usmate si aggiudica così la serie playoff con un limpido 2-0, staccando il pass per le finali nazionali in Friuli a giugno. La formazione brianzola è arrivata al traguardo portando quattro giocatrici in doppia cifra. "Ci tengo a fare i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie B femminile. Usmate piega Canegrate ai playoff e vola alle finali nazionali

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