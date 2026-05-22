Basket Serie A | la Virtus crolla a Trento che compie il sorpasso nella serie

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serie dei quarti di finale playoff di Serie A, la Virtus Olidata ha perso contro l’Aquila Basket Trento in gara 3, giocata davanti al pubblico della Bts Arena. La squadra di Trento ha ottenuto il sorpasso nella serie, confermando il risultato ottenuto in gara 2. La Virtus non è riuscita a reagire dopo la sconfitta precedente e ha subito un nuovo stop. La partita si è conclusa con la vittoria di Trento, che ora conduce la serie 2-1.

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Bologna, 22 maggio 2026 – Non riesce a rialzarsi la Virtus Olidata che in gara 3 dei quarti di finale playoff è costretta ad alzare ancora una volta bandiera bianca contro l’Aquila Basket Trento che si ripete come in gara 2 ma questa volta dinanzi al proprio pubblico della Bts Arena. La formazione allenata da Massimo Cancellieri si impone per 102-85 e mette la freccia del sorpasso nella serie portandosi sul 2-1. Sugli scudi Dj Steward con 21 punti e 56 al tiro da due. Dall’altra parte, priva di Alston, Pajola e Diarra, alle Vunere non basta l’apporto di né di Saliou Niang né di Carsen Edwards, autori rispettivamente di 17 e 16 punti, ad evitare una sconfitta che complica il percorso nella post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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