Basket Serie A | la Virtus crolla a Trento che compie il sorpasso nella serie
Nella serie dei quarti di finale playoff di Serie A, la Virtus Olidata ha perso contro l’Aquila Basket Trento in gara 3, giocata davanti al pubblico della Bts Arena. La squadra di Trento ha ottenuto il sorpasso nella serie, confermando il risultato ottenuto in gara 2. La Virtus non è riuscita a reagire dopo la sconfitta precedente e ha subito un nuovo stop. La partita si è conclusa con la vittoria di Trento, che ora conduce la serie 2-1.
Bologna, 22 maggio 2026 – Non riesce a rialzarsi la Virtus Olidata che in gara 3 dei quarti di finale playoff è costretta ad alzare ancora una volta bandiera bianca contro l’Aquila Basket Trento che si ripete come in gara 2 ma questa volta dinanzi al proprio pubblico della Bts Arena. La formazione allenata da Massimo Cancellieri si impone per 102-85 e mette la freccia del sorpasso nella serie portandosi sul 2-1. Sugli scudi Dj Steward con 21 punti e 56 al tiro da due. Dall’altra parte, priva di Alston, Pajola e Diarra, alle Vunere non basta l’apporto di né di Saliou Niang né di Carsen Edwards, autori rispettivamente di 17 e 16 punti, ad evitare una sconfitta che complica il percorso nella post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Basket, Serie A: impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2Bologna, 19 maggio 2026 – La seconda tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket si è chiusa con una sorpresa...
Virtus travolta a Trento: la Dolomiti Energia domina Gara 3 e si porta in vantaggio nella serieSerata da dimenticare per la Virtus Olidata Bologna, che cede nettamente in casa della Dolomiti Energia Trentino nella terza sfida dei quarti di...
Reggio Emilia-Milano ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now #SkySportBasket #LBA x.com
UNO4. . #LucaVitali nuovo allenatore della #Dinamo? #Basket Serie A2, la Dinamo Sassari inizia a progettare la stagione 2026-2027, partendo dalla scelta di un nuovo allenatore: sfumata la pista Brienza la società biancoblù punta sull'ex playmaker Luc facebook
Ci sono libri sui giocatori di basket? reddit
Basket, Trento batte la Virtus Bologna e va sul 2-1 nei playoff. Tortona accorcia con VeneziaSerata di playoff per la Serie A di basket, con due partite valevoli per le gare-3 dei quarti di finale della post-season 2026 ovvero Trento-Virtus ... oasport.it
Basket, definito il tabellone dei playoff di Serie A. Ecco accoppiamenti e dateChiusa la stagione regolare è già ora per l'inizio dei playoff della Serie A di basket 2026! Le prime otto classificate al termine della regular season si ... oasport.it