Basket Serie A | la Virtus crolla a Trento che compie il sorpasso nella serie

Notizia in breve

Nella serie dei quarti di finale playoff di Serie A, la Virtus Olidata ha perso contro l’Aquila Basket Trento in gara 3, giocata davanti al pubblico della Bts Arena. La squadra di Trento ha ottenuto il sorpasso nella serie, confermando il risultato ottenuto in gara 2. La Virtus non è riuscita a reagire dopo la sconfitta precedente e ha subito un nuovo stop. La partita si è conclusa con la vittoria di Trento, che ora conduce la serie 2-1.