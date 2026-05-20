Basket - B maschile Bcl stasera sfida cruciale Chi vince va in semifinale

Stasera si disputa una partita decisiva nel torneo di basket maschile di serie B. La sfida riguarda le squadre che si contendono un posto nelle semifinali della competizione. La vittoria consente di proseguire il cammino verso la promozione in serie B Nazionale, mentre la sconfitta significa l’eliminazione e la fine della stagione. La partita si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Chi vince passa alle semifinali, chi perde va in vacanza. E’ una regola semplice quella dei play-off per il passaggio alla " B Nazionale". Questa sera, alle 20.30 (arbitri Cavasin di Rosignano e Marinaro di Pisa), al "Palatagliate", gara tre decisiva fra Bcl e Stosa Virtus Siena. Un successo per parte, sinora, con quello iniziale di Bcl e quello senese domenica scorsa, grazie ad un canestro di Redaelli a 9 decimi dalla sirena finale. Senza Pichi (da verificare la sua presenza in gara tre, così come quella di Barsanti), la Olivieri band era stata sotto (meno 13 nel primo quarto), salvo, poi, rimontare il 14-0 di parziale che aveva spedito la Virtus in orbita sul + 11 a 5’ dal termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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