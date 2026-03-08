Basket - B maschile Bcl contro l’Etrusca

Nel campionato di basket maschile, la partita tra Bcl e Etrusca prevede l’ingresso gratuito per le donne. Durante l’intervallo, sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente seconda in classifica e impegnata nel tentativo di promozione in serie A2 femminile. L’evento si svolgerà senza altri interventi o iniziative promozionali aggiuntive.

Ingresso gratuito per le donne e, durante l’intervallo, omaggio al femminile: sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente seconda in classifica e lanciata al tentativo di conquista della serie "A2" femminile. Questo accadrà oggi, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Pampaloni di Arezzo e Collet di Siena), nella gara tra Bcl, secondo in classifica, già qualificato per i play-off, a caccia del primato e l’Etrusca San Miniato che, dopo gli anni d’oro in "B" nazionale, ha ringiovanito il roster e, adesso, è al settimo posto, anche se è reduce dal successo netto su Casale. Quindi la franchigia pisana deve lottare per conquistarsi la post season promozione e non potrà regalare niente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket - "B" maschile. Bcl, un successo recordCOLLEGE 95 BCL 116 COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Oliveri 7, Okadoh 2, Buttiglione 2, Lastella 18, Benzoni 15, Romeo ne, Rey ne, Martino 1, Gaiola 17,...

Basket - "B" maschile. Un Bcl senza problemiBCL 87 DON BOSCO CROCETTA 64 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14,...

