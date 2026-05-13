Basilicata | nuovi sentieri nei parchi per rilanciare il turismo

In Basilicata sono in programma nuovi percorsi all’interno dei parchi del Pollino e del Materano, destinati a promuovere il turismo. Sono state individuate alcune aree precise di queste zone per l’installazione dei sentieri. Contestualmente, le procedure per ottenere le autorizzazioni paesaggistiche nei Comuni interessati subiranno modifiche, con l’obiettivo di semplificare e accelerare i processi autorizzativi.

? Domande chiave Quali aree specifiche del Pollino e del Materano ospiteranno i sentieri?. Come cambieranno le procedure per le autorizzazioni paesaggistiche nei Comuni?. Chi garantirà la manutenzione dei nuovi itinerari escursionistici regionali?. Perché la nuova rete verde può rilanciare i paesi isolati?.? In Breve Nuovi itinerari inseriti nel Catasto regionale secondo la legge numero 51 del 2000.. Linee guida paesaggistiche basate sulla legge regionale 50 del 1993 e 57 del 2025.. Percorsi selezionati nei parchi del Pollino, Gallipoli Cognato e Chiese Rupestri del Materano.. Obiettivo sviluppo aree interne tramite infrastrutture verdi e gestione uniforme dei Comuni lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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