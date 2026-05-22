Baseball | Parma vince Nettuno perde nel debutto della Champions League 2026

Oggi si è disputata la prima giornata della Baseball Champions League 2026, con le partite che si sono svolte tra Regensburg, in Germania, e Rotterdam, nei Paesi Bassi. La squadra di Parma ha ottenuto una vittoria, mentre quella di Nettuno ha perso la propria partita. Le gare hanno coinvolto diverse formazioni provenienti da vari paesi europei e si sono giocate nelle due sedi designate per questa prima fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è tenuta oggi la prima giornata della Baseball Champions League suddivisa tra Regensburg, in Germania, e Rotterdam, nei Paesi Bassi. In terra tedesca è impegnato il Parma Clima, sul fronte olandese c’è invece il Nettuno 1945 in questa che è un’annata che torna a coinvolgere i club italiani nel massimo consesso europeo, dopo alcune stagioni di assenza dovute alla caotica rifondazione delle competizioni continentali. Parma, nello specifico, non ha nessun problema contro il Draci di Brno: 12-2, 17 valide con un 56 di Battioni, un 34 di Garcia e Gonzalez e Leonora in grande spolvero. Eppure i primi a segnare sono i cechi, con Prokop che nel primo inning beffa Figueredo con un doppio da due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Parma vince, Nettuno perde nel debutto della Champions League 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie AMolto, anzi moltissimo da raccontare per le rimanenti sfide odierne della Serie A Gold di baseball. Leggi anche: Baseball: in Serie A Gold debuttano bene Parma e Nettuno. Bologna, che brivido!