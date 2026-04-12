Baseball | in Serie A Gold debuttano bene Parma e Nettuno Bologna che brivido!

Nella giornata dedicata al secondo turno della Serie A Gold di baseball, si sono disputate sei partite in diversi stadi italiani. Tra le formazioni in campo, il debutto è stato positivo per le squadre di Parma e Nettuno, mentre Bologna ha vissuto un incontro ricco di emozioni. La competizione prosegue senza grandi sorprese, con le squadre che si sfidano sui diamanti di varie città italiane, consolidando la ripresa del campionato.

Giornata senza sorprese nella continuazione del debutto della Serie A Gold. Il baseball italiano vede in campo la parte rimanente del primo turno, rappresentato da sei partite attraverso alcuni tra i diamanti più iconici del Bel Paese. Ma, nella maggioranza dei casi, la definizione di senso unico è la più appropriata. Chi non si fa troppi problemi è Parma, che piazza due vittorie molto nette sul BBC Grosseto. Gara-1 finisce 11-1 con manifesta al settimo inning, Mineo, Noel Gonzalez e Angioi già in gran forma e Geraldo Garcia autore dell’unico fuoricampo. Gara-2, senza manifesta, finisce 8-1 perché, se Claudio Scotti sul monte concede poco, lo stesso fa Josè David Gomez Bolivar molto a lungo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: in Serie A Gold debuttano bene Parma e Nettuno. Bologna, che brivido! Leggi anche: Baseball: la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino, bene la Fortitudo Baseball, Serie A Gold: Grosseto tra sfide tecniche e nuovi obiettiviIl campionato nazionale di baseball, che vede protagonista la serie A gold, sta per prendere il via nel fine settimana con l’imminente esordio dei...