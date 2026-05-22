Bari smascherato traffico di 1.300 ton di oli contraffatti | 15 indagati

A Bari, le forze dell'ordine hanno scoperto un traffico illecito di circa 1.300 tonnellate di oli contraffatti, portando all’indagine di quindici persone. L’indagine ha portato al sequestro delle merci e alla denuncia di coloro coinvolti nel sistema di distribuzione locale. L’attività illegale riguardava la produzione e la vendita di oli di scarsa qualità, che potevano danneggiare i motori di chi li utilizzava. La polizia ha individuato i principali responsabili del traffico e delle operazioni di distribuzione.

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? Domande chiave Come può un olio di bassa qualità distruggere il motore?. Chi sono i responsabili del sistema di distribuzione locale?. Come venivano falsificati i sigilli delle grandi multinazionali?. Dove si trovava il deposito clandestino usato per il travaso?.? In Breve Tra il 2022 e il 2025 traficcate circa 1.395.000 chili di lubrificanti scadenti.. Il deposito clandestino ad Altamura serviva per travasare oli in marchi Castrol, Petronas e Mobil.. Il sistema ha generato profitti illeciti superiori a 1 milione di euro tramite evasione.. L'olio di bassa qualità spacciato per specifico mette a rischio i motori delle auto.. La Guardia di Finanza di Bari ha notificato 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per un massiccio traffico di oli lubrificanti contraffatti che ha coinvolto oltre 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, smascherato traffico di 1.300 ton di oli contraffatti: 15 indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Molise, smascherato il traffico di 22.000 tonnellate di rifiutiUn’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Campobasso ha smascherato un sistema organizzato di gestione illecita di rifiuti nel Basso... Popoli, maxi sequestro di oli: sventato traffico dal Belgio? Cosa scoprirai Come facevano a gestire 68 mila litri di olio senza controlli? Chi gestiva i pagamenti in contanti tramite foto sui social? Quali...