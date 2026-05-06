Popoli maxi sequestro di oli | sventato traffico dal Belgio

Le autorità hanno sequestrato 68 mila litri di olio provenienti dal Belgio, interrompendo un traffico illecito. Le indagini hanno rivelato come venissero gestiti i pagamenti in contanti attraverso fotografie condivise sui social media. La scoperta ha portato alla scoperta di un sistema organizzato per il trasporto e la distribuzione di grandi quantità di olio senza controlli ufficiali.

? Cosa scoprirai Come facevano a gestire 68 mila litri di olio senza controlli?. Chi gestiva i pagamenti in contanti tramite foto sui social?. Quali rischi reali correvano i residenti di Popoli per il deposito?. Come veniva distrutta la concorrenza delle officine locali con questi prezzi?.? In Breve Sequestrati 68.000 litri di olio, 17.100 di AdBlue e 1.700 di antigelo.. Evasione IVA di 600.000 euro e 260.000 di imposte di consumo non versate.. Ricavi non dichiarati per quasi 3 milioni di euro tramite canali non ufficiali.. Assenza totale di sistemi antincendio nel capannone di 400 metri quadrati.. I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno scoperto un deposito abusivo di oli lubrificanti nella zona artigianale di Popoli Terme, sequestrando beni per 900 mila euro e disponendo i domiciliari per l’imprenditore responsabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Popoli, maxi sequestro di oli: sventato traffico dal Belgio Notizie correlate Scoperto maxi deposito abusivo di oli lubrificanti a Popoli Terme: sequestri per 900mila euro, imprenditore ai domiciliariAvrebbe gestito, nella zona artigianale di Popoli Terme, un deposito senza autorizzazioni in cui teneva ingenti quantità di olio lubrificante,... Maxi operazione a Caltanissetta, la famiglia mafiosa di Niscemi sul business degli oli esausti: 35 arresti. Sequestro da 6mlnMaxi operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta , che vede l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio in terrazza Scatta il countdown; Maggio Europeo 2026_Le iniziative a Russi; Primo Maggio in Terrazza, esperimento riuscito (Foto). Scoperto maxi deposito abusivo di oli lubrificanti a Popoli Terme: sequestri per 900mila euro, imprenditore ai domiciliariL’uomo, secondo la guardia di finanza, avrebbe organizzato un sistema di contrabbando capace di generare 3 milioni di euro non dichiarati, con un’evasione Iva di 600mila euro. Tre le persone segnalate ... ilpescara.it Popoli Terme, scoperto maxi-deposito abusivo di oli e carburantiPOPOLI TERME – Un deposito completamente abusivo, nascosto nella zona artigianale di Popoli Terme e rifornito con migliaia di litri di prodotti energetici ... abruzzonews.eu Centuripe: torna il Festival dei Popoli https://www.ennalive.it/centuripe-torna-il-festival-dei-popoli/ - facebook.com facebook