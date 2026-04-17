Un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Campobasso ha portato alla scoperta di un sistema organizzato per la gestione illecita di rifiuti nel Basso Molise. Tra il 2019 e il 2024, sono state movimentate più di 22.000 tonnellate di rifiuti, secondo quanto emerso dalle verifiche. La procura ha contestato responsabilità penali a diverse persone coinvolte nella rete che gestiva questi materiali senza rispettare le norme ambientali.

Un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Campobasso ha smascherato un sistema organizzato di gestione illecita di rifiuti nel Basso Molise, che tra il 2019 e il 2024 ha movimentato oltre 22.000 tonnellate di materiali speciali non pericolosi attraverso più di 2.500 trasporti clandestini. L’operazione, denominata I soliti noti, ha portato alla chiusura delle indagini preliminari per quattro individui coinvolti in un sodalizio volto al traffico abusivo di scarti industriali, con un profitto stimato superiore ai 260.000 euro. L’ingranaggio logistico dietro i numeri del Basso Molise. Le attività investigative condotte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno delineato un quadro di estrema precisione operativa, dove l’illegalità non è stata un evento sporadico ma una routine strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, smascherato il traffico di 22.000 tonnellate di rifiuti

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