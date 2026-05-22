Bari-Lille | Volotea lancia il nuovo volo già 14mila posti venduti

Volotea ha annunciato l’avvio di un nuovo volo tra Bari e Lille, con già 14.000 posti venduti. La compagnia aerea ha comunicato che nel 2026 aggiungerà altre destinazioni europee provenienti da Bari. Restano da capire come questa nuova rotta influirà sul settore turistico locale e quali nuove mete saranno disponibili per i passeggeri nei prossimi mesi. La scelta di Lille si inserisce in un piano più ampio di ampliamento dei collegamenti dall’aeroporto di Bari.

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? Domande chiave Come influirà questo nuovo collegamento sul turismo pugliese?. Quali altre destinazioni europee aggiungerà Volotea a Bari nel 2026?. Perché Lille è considerata una rotta strategica per la Puglia?. Chi ha guidato l'accordo per potenziare i voli verso la Francia?.? In Breve Due frequenze settimanali ogni martedì e sabato per la rotta Bari-Lille.. Valeria Rebasti di Volotea e Antonio Maria Vasile di Aeroporti di Puglia coinvolti.. Lille serve un bacino d'utenza esteso fino al confine con il Belgio.. Programma Volotea 2026 prevede 14 destinazioni totali da Bari.. Domani partirà da Bari il primo volo diretto della compagnia Volotea verso Lille, segnando l’apertura di un nuovo ponte aereo tra la Puglia e il nord della Francia per la stagione estiva 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari-Lille: Volotea lancia il nuovo volo, già 14mila posti venduti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aeroporto di Bari, 'decolla' il nuovo volo per Lille: "Rafforzato l'asse Puglia-Francia"La nuova rotta consolida ulteriormente il legame tra la Puglia e il mercato francese, da anni tra i più interessati alle destinazioni del Sud Italia. Carenza di jet fuel, la Ue: “No all’aumento dei biglietti aerei già venduti e nessun risarcimento per il volo cancellato”Bruxelles, 7 maggio 2026 – Non si sa ancora se la crisi dello Stretto di Hormuz sia davvero sulla via della risoluzione o meno, ma certo diverse... Bari-Lille, al via il nuovo collegamento Volotea: debutta il volo diretto per il nord della FranciaBARI – Decollerà domani dall’aeroporto Aeroporto Karol Wojty?a di Bari il primo volo Volotea diretto a Lille, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento tra il capoluogo pugliese e il nord della ... giornaledipuglia.com Bari e Lille più vicine: al via domani il primo volo con VoloteaDecolla domani dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari il primo volo Volotea alla volta di Lille, che inaugura ufficialmente il nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia per la stagione estiva ... md80.it