L'ex premier Giuseppe Conte torna in aula a Montecitorio dopo l'operazione per una neoplasia e tra i primi ad alzarsi e andare ai banchi dell'opposizione per stringergli la mano e salutarlo c'è Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e suo ex collega di governo ai tempi della "strana alleanza" tra Lega e Movimento 5 Stelle. Un bel gesto, quello del leghista peraltro noto come un gentleman dei Palazzi romani, sempre lontano da schiamazzi e piazzate. E Conte? Lo ringrazia, ma poi alla sera, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, non lesina una critica velenosa: "Oggi alla Camera Giorgetti è stato molto cortese, è venuto ai banchi dell'opposizione per salutarmi, perché è il primo giorno che sono rientrato alla Camera.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Conte torna in aula Giorgetti si alza per stringergli la mano e lui lo pugnala: "Coscienza sporca"

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