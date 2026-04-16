Masterclass di scacchi e percorso di educazione all’affettività | al via le attività del progetto giovani

A Vasto sono partite due attività nel settore giovanile, entrambe gratuite e rivolte a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 35 anni. Le iniziative si svolgono presso il Centro Berlinguer e includono una masterclass di scacchi e un percorso di educazione all’affettività. Le attività sono state avviate nel quadro di un progetto dedicato ai giovani, con l’obiettivo di offrire occasioni di formazione e confronto.

Al via a Vasto due corsi nell'ambito del progetto giovani: due percorsi formativi gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 35 anni, che si svolgeranno presso il Centro Berlinguer.La masterclass di scacchi, organizzata in collaborazione con gli istruttori dell’associazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Relazioni consapevoli: educazione all'affettività e alla parità", il progetto promosso dal Convitto di AvellinoEsso prevede percorsi e attività di educazione all'affettività e alla gestione delle emozioni, con lo scopo di diffondere la cultura della... Le scuole saranno aperte anche a Luglio: attività innovative, socialità, sport, sani stili di vita ed educazione civica. Il progetto NADEF del TrentinoLa Provincia autonoma di Trento inserisce l’estensione delle attività scolastiche estive tra le priorità della legislatura. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'Umbria del vino protagonista: pionieri, masterclass e biodiversità al centro di una giornata intensa; Daily Battleground Blitz / Tornei di scacchi online | Eventi di arena di scacchi, competizioni online, scacchi in diretta; Vinitaly, nello stand del Parco una narrazione condivisa all’altezza del valore che i vini delle Cinque Terre esprimono; Alla contralto Amanda Ferri il Premio Bibbona 2026. Masterclass di scacchi e percorso di educazione all’affettività: al via le attività del progetto giovaniA Vasto due iniziative di crescita personale e culturale, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti ai giovani per sviluppare competenze cognitive, relazionali ed emotive ... chietitoday.it Tutto è pronto per la Masterclass di Padova 2026: "Dal Canto Spinto al Canto Libero". Ci sono cantanti che ci provano da anni. Fanno lezioni, cambiano insegnante, guardano video, fanno esercizi… eppure quando poi devono cantare davvero si ritrovano se facebook