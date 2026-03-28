L'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un aumento dei casi di epatite A in tutto il paese, con particolare incremento in tre regioni. Anche la Puglia registra un aumento dei contagi rispetto ai dati precedenti. La situazione ha portato a un’attenzione maggiore da parte delle autorità sanitarie locali e nazionali. La malattia si manifesta con sintomi gastrointestinali e può evolvere in complicazioni più serie.

Cresce l’attenzione sanitaria anche in Puglia per l’aumento dei casi di epatite A registrato in Italia. Secondo i dati del sistema di sorveglianza Seieva coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, la regione è tra quelle che stanno contribuendo in modo significativo al trend in crescita insieme a Lazio e Campania. Nel 2025 in Italia sono stati notificati 631 casi di epatite A, in aumento rispetto ai 443 registrati nel 2024. Un incremento netto che ha visto proprio la Puglia tra le aree maggiormente interessate, inserita nel gruppo di regioni che alimentano i picchi epidemici. Il fenomeno non sembra rallentare: nei primi mesi del 2026 si registra infatti un ulteriore aumento, con un picco nel mese di marzo quando sono stati segnalati 160 casi a livello nazionale, dato ancora in fase di consolidamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Epatite A, l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità: le tre regioni più colpite, c'è anche la Puglia

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I dati della sorveglianza SEIEVA, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano un cambiamento nel quadro epidemiologico delle epatiti virali in Italia: nel 2025 diminuiscono le epatiti B e C, mentre aumentano i casi di epatite A ed E. Crescono f - facebook.com facebook