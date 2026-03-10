Alla Lombardia 83 milioni per la sicurezza idrica | finanziati sei interventi dei consorzi di bonifica

La regione Lombardia ha stanziato 83 milioni di euro per la sicurezza idrica, destinati a finanziare sei interventi promossi dai consorzi di bonifica e irrigazione. Questi enti si occupano di gestire le risorse idriche, prevenire la siccità e mettere in sicurezza i territori, in un contesto in cui i cambiamenti climatici stanno influenzando in modo crescente la disponibilità di acqua.

I consorzi di bonifica e irrigazione della Lombardia confermano il proprio ruolo strategico nella tutela e gestione della risorsa idrica, nella prevenzione della siccità e nella messa in sicurezza dei territori, in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Questi i temi al centro della conferenza stampa promossa da Anbi Lombardia nella splendida cornice della biblioteca Ambrosiana di Milano scelta per il suo forte legame con l'acqua: qui, infatti, è custodito il 'Codice Atlantico' di Leonardo da Vinci, il dipinto 'L'allegoria dell'acqua' realizzato da Brueghel il Vecchio per il Cardinal Federico Borromeo ed ancora i resti di una canaletta romana in pietra per lo scarico delle acque meteoriche tipico esempio di bonifica idraulica.