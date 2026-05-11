La Bergamasca guida il piano anti-dissesto della Regione | 15 interventi finanziati per 8,8 milioni

La Regione Lombardia ha approvato un piano di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, destinando circa 37,7 milioni di euro a 68 progetti distribuiti in oltre 60 Comuni. Nella Bergamasca sono stati finanziati 15 interventi per un totale di 8,8 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la stabilità del territorio e prevenire i rischi legati all’instabilità del suolo. Questi interventi coinvolgono tutte le province della regione.

Regione Lombardia stanzia 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 Comuni, dislocati in tutte e 12 le province lombarde. La Bergamasca è il territorio che conta più interventi finanziati, 15, e più soldi attribuiti, circa 8,8 milioni di euro. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su richiesta dell’assessore al Territorio Gianluca Comazzi, insieme agli assessori alla Protezione civile Romano La Russa e agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori. “Il piano – spiega l’assessore Comazzi – è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, a sostegno dei tanti Comuni che ogni giorno devono fronteggiare emergenze di varia intensità con i limitati mezzi a loro disposizione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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