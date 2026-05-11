La Bergamasca guida il piano anti-dissesto della Regione | 15 interventi finanziati per 8,8 milioni

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lombardia ha approvato un piano di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, destinando circa 37,7 milioni di euro a 68 progetti distribuiti in oltre 60 Comuni. Nella Bergamasca sono stati finanziati 15 interventi per un totale di 8,8 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la stabilità del territorio e prevenire i rischi legati all’instabilità del suolo. Questi interventi coinvolgono tutte le province della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Regione Lombardia stanzia 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 Comuni, dislocati in tutte e 12 le province lombarde. La Bergamasca è il territorio che conta più interventi finanziati, 15, e più soldi attribuiti, circa 8,8 milioni di euro. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su richiesta dell’assessore al Territorio Gianluca Comazzi, insieme agli assessori alla Protezione civile Romano La Russa e agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori. “Il piano – spiega l’assessore Comazzi – è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, a sostegno dei tanti Comuni che ogni giorno devono fronteggiare emergenze di varia intensità con i limitati mezzi a loro disposizione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Montesarchio, finanziati tre importanti interventi per sicurezza stradale e dissesto idrogeologicoTempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di Montesarchio annuncia l’ammissione a finanziamento di tre importanti interventi (inseriti in...

Dissesto idrogeologico: il Comune stima interventi per 110 milioni di euro e scrive alla RegioneLa sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile Massimo Ferrante hanno inviato una lettera al...

Argomenti più discussi: Insurtech, Wopta chiude un round ibrido da 5 milioni di euro; Palazzolo, camion si ribalta in un canale: disagi alla viabilità; Feste e sagre in Bergamasca: calendario dal 8 al 10 maggio 2026; Bergamo alta e bassa in un giorno: cosa fare per godersi città e natura.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web