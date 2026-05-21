Policlinico Cup e servizi al pubblico si spostano al padiglione C | sportelli chiusi nella fase di trasferimento

Da oggi i servizi di prenotazione, assistenza e accoglienza presso il policlinico sono stati trasferiti al nuovo padiglione C. Durante questa fase di spostamento, gli sportelli sono chiusi e il pubblico non può accedere ai servizi. La riorganizzazione interna mira a migliorare l'accessibilità e l’efficienza delle strutture, anche se comporta disagi temporanei per chi si rivolge al centro. Il trasferimento rientra in un processo di rinnovamento volto a ottimizzare la gestione delle attività.

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