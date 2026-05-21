Policlinico Cup e servizi al pubblico si spostano al padiglione C | sportelli chiusi nella fase di trasferimento
Da oggi i servizi di prenotazione, assistenza e accoglienza presso il policlinico sono stati trasferiti al nuovo padiglione C. Durante questa fase di spostamento, gli sportelli sono chiusi e il pubblico non può accedere ai servizi. La riorganizzazione interna mira a migliorare l'accessibilità e l’efficienza delle strutture, anche se comporta disagi temporanei per chi si rivolge al centro. Il trasferimento rientra in un processo di rinnovamento volto a ottimizzare la gestione delle attività.
Una riorganizzazione interna per rendere i servizi più accessibili ai cittadini e agli operatori, ma con inevitabili disagi temporanei. Al Policlinico di Messina cambia la sede di alcuni uffici fondamentali per il rapporto con l’utenza.Da venerdì 22 maggio, infatti, il Centro Unico di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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