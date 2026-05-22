Bambino di otto anni trasferito da Modica per una presunta otite muore al Policlinico | aperta un' inchiesta
Un bambino di otto anni, trasferito da Modica al Policlinico con una diagnosi di infezione cerebrale, è deceduto dopo circa dieci giorni di ricovero. Il bambino era stato portato in ospedale in condizioni molto gravi, con una presunta diagnosi di otite. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. La famiglia del bambino si trova ora a disposizione delle forze dell'ordine per fornire eventuali dettagli utili alle indagini.
Era arrivato una decina di giorni fa al Policlinico in condizioni gravissime per una presunta infezione cerebrale. Un bambino di 8 anni, Prince Edouard Tano, di origine ivoriana, residente a Pozzallo, è morto all'ospedale universitario dopo il trasferimento dal nosocomio di Modica, dove era stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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