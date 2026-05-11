Nella notte tra venerdì e sabato un bambino di cinque anni è deceduto presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato per alcuni accertamenti a causa di un mal di pancia. La procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. La famiglia del bambino si trova sotto shock e sono in corso tutte le verifiche del caso.

FIRENZE – Un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio 2026, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverato per sottoporsi ad alcuni accertamenti. A darne notizia è stato l’ospedale. La cartella clinica è già stata acquisita dalla procura di Firenze. Il piccolo paziente, spiega in una nota l’ospedale, “aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche” ed era stato poi ricoverato in pronto soccorso e in chirurgia pediatrica. Avrebbe poi dovuto sottoporsi ad accertamenti, ma “nella notte si è verificato il decesso improvviso ed inaspettato”. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, dalla quale si potranno forse avere maggiori informazioni sulle cause del decesso.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bambino di 5 anni muore al Meyer: ricoverato per un mal di pancia. Aperta un’inchiesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia in ospedale. La procura apre un’inchiesta

Ricoverato per accertamenti, bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: “Decesso inaspettato”Il piccolo è morto nella notte tra venerdì e sabato al pediatrico Meyer di Firenze.

Argomenti più discussi: Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave; Cefalù, bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: è gravissimo; Terribile incidente a Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: è grave; Come si leggono le favole ai bambini: tutti i consigli migliori.

Firenze, bambino di 5 anni muore all'ospedale Meyer: era stato ricoverato per alcuni forti mal di pancia - x.com x.com

Milan per una settimana con un bambino di 2 anni? Aiuto per l'itinerario!! - Reddit reddit