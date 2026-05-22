Bambino di otto anni morto al Policlinico trasferito da Modica per una presunta otite | indagini della procura di Ragusa

Un bambino di otto anni è morto al Policlinico dopo essere stato trasferito da Modica. Secondo quanto accertato, il bambino era stato ricoverato circa dieci giorni fa in condizioni critiche, presumibilmente a causa di un’otite. Le autorità giudiziarie di Ragusa hanno avviato un’indagine per approfondire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità legate alle cure ricevute. La procura sta acquisendo documenti e ascoltando testimoni per chiarire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui