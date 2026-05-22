Bambino di otto anni morto al Policlinico trasferito da Modica per una presunta otite | indagini della procura di Ragusa
Un bambino di otto anni è morto al Policlinico dopo essere stato trasferito da Modica. Secondo quanto accertato, il bambino era stato ricoverato circa dieci giorni fa in condizioni critiche, presumibilmente a causa di un’otite. Le autorità giudiziarie di Ragusa hanno avviato un’indagine per approfondire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità legate alle cure ricevute. La procura sta acquisendo documenti e ascoltando testimoni per chiarire quanto accaduto.
Era arrivato una decina di giorni fa al Policlinico in condizioni gravissime per una presunta infezione cerebrale. Un bambino di 8 anni, Prince Edouard Tano, di origine ivoriana, residente a Pozzallo, è morto all'ospedale universitario dopo il trasferimento dal nosocomio di Modica, dove era stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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