Bambino morto nella piscina slitta il sopralluogo della Procura Il punto sulle indagini

Il sopralluogo tecnico presso la struttura termale di Suio, previsto inizialmente per oggi, è stato rinviato a mercoledì dalla Procura di Cassino. L’ispezione riguarda la piscina dove, il 18 aprile, ha perso la vita il bambino di nome Gabriele. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle condizioni dell’impianto e sulle eventuali responsabilità. La famiglia della vittima attende chiarimenti su quanto accaduto.

Inizialmente fissato per la giornata di oggi, è stato posticipato a mercoledì il sopralluogo tecnico della Procura di Cassino presso la struttura termale di Suio dove lo scorso 18 aprile ha perso la vita il piccolo Gabriele. A confermarlo l’agenzia Agi dopo che l’accertamento, che vedrà impegnati.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Bambino morto nella piscina termale: eseguita l'autopsia, atteso un accertamento tecnico sulla piscinaE' in programma lunedì prossimo, 27 aprile, un accertamento tecnico sullo stato dei luoghi e sulle telecamere della struttura termale, dove sabato... Chi era il bambino morto a 7 anni nella piscina: la scopertaUn pomeriggio che doveva avere il sapore leggero delle vacanze si è trasformato in pochi istanti in una tragedia che lascia senza parole. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Bimbo morto in piscina a Latina, l'avvocato: 'Bocchettone era senza griglia'; Le indagini sulla morte del bambino rimasto incastrato in una piscina, vicino a Latina. Le indagini sulla morte del bambino rimasto incastrato in una piscina, vicino a LatinaCome in un caso simile avvenuto dieci giorni fa, mancava la griglia che copre il bocchettone di aspirazione dell'acqua ... ilpost.it Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it Bambino morto in piscina, eseguita l’autopsia. Lunedì nuovi accertamenti (Adnkronos) - Sul caso di Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni morto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina, verrà effettuato lunedì 27 aprile un accertamento tecnico s - facebook.com facebook Bambino morto a 7 anni nella piscina, ci sono quattro indagati ift.tt/IEqs7TM x.com