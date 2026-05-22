Bambino di 12 anni investito da un suv mentre è in bici | operato e trasferito a Roma
Un bambino di 12 anni è stato investito da un suv mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri, 21 maggio, e il ragazzo è stato subito soccorso dai soccorritori. È stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non rischia la vita. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
E' in condizioni serie ma non in pericolo di vita il bambino di 12 anni che ieri, 21 maggio, è stato investito da un suv mentre era in bicicletta. L'incidente è avvenuto sul territorio di Terracina, in località La Fiora. Il ragazzo è stato travolto dall'auto ed è stato poi trasportato d'urgenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Ascoltate la storia di questo bambino che ha scelto di parlare. Questo ti fa onore,purtroppo ci sono ancora persone incivile e ipocrite che fanno queste cose. Ma i veri deboli sono i bulli che sono soli . Al ragazzo di 12 anni va tutta la mia solidarietà e stima. Forz x.com
Come intrattenere un bambino di 12 mesi in auto? reddit
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