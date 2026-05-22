Bambino di 12 anni investito da un suv mentre è in bici | operato e trasferito a Roma

Un bambino di 12 anni è stato investito da un suv mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri, 21 maggio, e il ragazzo è stato subito soccorso dai soccorritori. È stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non rischia la vita. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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