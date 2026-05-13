Investito mentre è in sella alla sua bici | bambino portato in ospedale

Da bresciatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, verso le 7:50, un bambino di 12 anni è stato investito da un veicolo lungo via Breda Scodella a Bagnolo Mella, vicino alla rotonda con via Vincenzo Foppa. Il bambino era in sella alla sua bicicletta quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il bambino è stato trasportato in ospedale. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’accaduto.

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Erano quasi le otto di stamattina (mercoledì 13 maggio), quando in via Breda Scodella a Bagnolo Mella, all'altezza della rotonda con via Vincenzo Foppa, un bambino di 12 anni in bicicletta è stato investito da un veicolo. Il piccolo è caduto a terra riportando lesioni serie.La chiamata al 112 è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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