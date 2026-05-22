Bianca Balti ha spiegato i motivi alla base della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, affermando che le divergenze riguardavano le loro opinioni politiche. La modella ha anche condiviso di aver inviato un messaggio a Canalis durante un periodo di malattia, senza ricevere risposta. La relazione tra le due è dunque conclusa, secondo quanto dichiarato, a causa di differenze di vedute e di un episodio legato alla salute.

Bianca Balti ha finalmente chiarito i motivi che hanno portato al raffreddamento dell’amicizia con Elisabetta Canalis. Durante la partecipazione al podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, la top model ha deciso di affrontare l’argomento con sincerità, mantenendo fede alla promessa fatta all’inizio della puntata di non tirarsi indietro davanti alle domande scomode. Salemi ha introdotto la questione facendo notare che le due modelle hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e che ha fatto pensare a una rottura definitiva. Prima di spiegare le ragioni dell’allontanamento, Balti ha voluto fare una premessa importante sul suo rapporto con i social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Balti e Canalis, fine di un’amicizia: “Visioni politiche diverse” poi svela il messaggio durante la malattia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bianca Balti: “Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche, abbiamo visioni politiche diverse”Bianca Balti rompe il silenzio sulla fine dello storico rapporto con Elisabetta Canalis, spiegando le ragioni che hanno decretato la fine della loro...

Trump svela la malattia di un deputato, oncologi: “Messaggio pericoloso da condannare”(Adnkronos) – "Le parole di Donald Trump sulla malattia di un deputato 'in fase terminale' si commentano da sole.

Bianca Balti e la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, ecco perchéBianca Balti si è confessata in un'intervista ed ha parlato di un'amicizia ormai terminata, quella con l'ex velina Elisabetta Canalis. notizie.it

Bianca Balti, perché ha litigato con Elisabetta Canalis: Ecco cosa ci siamo dettePerché Bianca Balti ed Elisabetta Canalis hanno litigato: la top model racconta il vero motivo della rottura nel podcast di Giulia Salemi. donnaglamour.it