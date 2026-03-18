Trump svela la malattia di un deputato oncologi | Messaggio pericoloso da condannare

L'ex presidente ha rivelato pubblicamente la diagnosi di un deputato, definendo la condizione come 'in fase terminale'. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli oncologi, che hanno commentato il rischio di diffondere un messaggio pericoloso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha aperto un dibattito sulla responsabilità delle dichiarazioni pubbliche di figure politiche.

(Adnkronos) – "Le parole di Donald Trump sulla malattia di un deputato 'in fase terminale' si commentano da sole. Si tratta di un comportamento spiacevole e squalificante, sia sul piano umano sia su quello della comunicazione". Così all'Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dopo le dichiarazioni del presidente Usa sul repubblicano Neal Dunn, 73 anni, la cui condizione clinica – finora mai resa pubblica – è stata svelata dallo stesso Trump durante un incontro alla Casa Bianca, nel pieno della crisi in Medio Oriente. "E' un malato terminale, potrebbe morire entro giugno", è la frase del presidente che rimbalza sui media. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Trump svela la malattia grave di un deputato: «Morirà entro giugno». L’imbarazzo di Mike Johnson: «Non si doveva sapere…» – Il videoIl presidente Usa Donald Trump ha rivelato nel corso di un evento pubblico le condizioni di salute disperate di un deputato repubblicano, Neal Dunn.

Mary Trump nipote di Donald contro lo zio da Vespa, "la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo"Mary Trump, nipote del presidente americano Donald, ospite di Bruno Vespa ha sparato a zero contro lo zio.

TRUMP CANTA - HO LA MALATTIA DEL POTERE (CLIP 1) #trump #parodia #highlanderdj

Contenuti utili per approfondire Trump svela

Temi più discussi: Trump svela la malattia grave di un deputato: Morirà entro giugno. L'imbarazzo di Mike Johnson: Non si doveva sapere... - Il video; Iran, la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei: Elimineremo tutti; Iran, il ruolo della Russia: Mosca svela le tattiche per colpire Usa e Paesi del Golfo; Trump rivela la malattia terminale di un membro del Congresso | Morirà entro giugno Ma era una notizia riservata.

Trump senza regole: svela la malattia terminale di un deputato e insulta il governatore della California per la dislessiaDalla diagnosi di malattia terminale resa pubblica perché Mi serve il suo voto agli insulti sulla dislessia contro il governatore della California. Due episodi recenti riaprono una storia lunga: qua ... quotidiano.net

Trump svela la malattia di un deputato, oncologi: Messaggio pericoloso da condannareLe parole di Donald Trump sulla malattia di un deputato 'in fase terminale' si commentano da sole. Si tratta di un comportamento spiacevole e squalificante, sia sul piano umano sia su quello della co ... adnkronos.com

Iran, il regime non cade: la mossa di Trump rafforza i Pasdaran L'intelligence USA svela il fallimento dell'attacco all'Iran: il potere resta in mano ai... - facebook.com facebook

#omnibus Come è riuscito il Corriere della Sera ad intervistare il presidente Donald Trump Il retroscena svelato da Fabrizio Roncone x.com