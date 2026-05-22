Bagnoli Manfredi | Lavori spediti per regalare a Napoli un posto magico | VIDEO
I lavori nell’area di Bagnoli stanno procedendo a ritmo sostenuto, secondo quanto riferito dal sindaco di Napoli e commissario straordinario per il quartiere. Dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con i team coinvolti nella manifestazione sportiva, il primo cittadino ha condiviso un video in cui si evidenzia il rapido avanzamento delle operazioni. L’obiettivo è completare gli interventi per trasformare l’area in un luogo di grande attrattiva per la città.
Procedono "molto velocemente" i lavori nell’area di Bagnoli. A dirlo è il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, in un video pubblicato sui suoi canali social dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi insieme ai team che parteciperanno alla Coppa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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