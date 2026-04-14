Bagnoli Manfredi ha presentato a Roma il cronoprogramma dei lavori

Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, insieme al sindaco, ha presentato a Roma il cronoprogramma dei lavori previsti per il quartiere. La presentazione si è svolta in un incontro ufficiale, durante il quale sono stati illustrati i tempi e le tappe delle opere in programma. La comunicazione riguarda le attività di riqualificazione e sviluppo dell’area, con dettagli sui vari interventi e le relative scadenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio e sindaco Gaetano Manfredi ha presentato oggi lo stato dei lavori, nella Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri per il Pnrr Tommaso Foti e per lo Sport Andrea Abodi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico. In video collegamento l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella. Sono concluse le attività di accantieramento e le principali lavorazioni preliminari; completato, su circa la metà della colmata, il capping ambientale con i relativi riempimenti per il livellamento dei piazzali; in corso la posa delle reti di sottoservizi; in avvio le attività per le fondazioni delle gru.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bagnoli, Manfredi ha presentato a Roma il cronoprogramma dei lavori Leggi anche: Bagnoli, lavori in corso: proseguono senza interruzioni secondo Manfredi. Leggi anche: America's Cup a Bagnoli, cittadini bloccano i camion: "Manfredi, ferma i lavori"