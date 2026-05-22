bagno polo del turismo del benessere

Nel comune di Bagno di Romagna è stato avviato un nuovo percorso formativo biennale dedicato alla gestione di spa e strutture benessere. L’iniziativa, promossa dall’ITS Academy Turismo Emilia Romagna, è stata avviata in collaborazione con il Comune e altri partner del territorio. L’obiettivo è offrire competenze specifiche nel settore salute, benessere e ospitalità, con un focus particolare su servizi e gestione di strutture dedicate al turismo del benessere.

Salute, benessere, ospitalità a 360 gradi. "ITS Academy Turismo Emilia Romagna ha accolto la proposta del Comune di Bagno di Romagna, e dei partner del territorio, per l’attivazione del nuovo percorso biennale Spa and Wellness Hospitallity Manager. Un corso altamente specializzato, destinato a formare le figure professionali che guideranno il settore del wellness e dell’ospitalità nei prossimi anni". Lo comunicano il sindaco Enrico Spighi e l’assessora alla crescita educativa, Carla Para, che poi spiegano: "Il percorso, rivolto ai diplomati, prenderà il via dal prossimo anno formativo e avrà sede a Cesena presso l’istituto Lugaresi. Il corso prevede 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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