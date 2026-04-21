Salone del Bagno 2026 Il trionfo del benessere

Il Salone del Bagno 2026 si è concluso con l’esposizione di nuove tendenze nel settore. Le aziende hanno presentato soluzioni che combinano tecnologia discreta e design estetico. Sono state mostrate superfici tattili, texture cesellate e palette di colori che creano un equilibrio tra funzionalità e stile. La manifestazione ha mostrato come il bagno del futuro si configuri come un ambiente pensato per il benessere, con attenzione ai dettagli e all’armonia visiva.

Il bagno del 2026 è un ecosistema di benessere dove la tecnologia è ispezionabile e discreta, ma l’estetica è protagonista assoluta grazie a superfici tattili, texture cesellate e un’armonia cromatica capace di garantire un perfetto equilibrio formale. L’evoluzione del bagno contemporaneo segna il definitivo superamento del concetto di ambiente puramente di servizio, trasformandolo in una stanza della casa progettata con la medesima cura riservata al living. Al centro di questa metamorfosi c’è colore, che ha ormai archiviato l’egemonia del bianco per abbracciare una sensibilità cromatica ambiziosa. Il bagno diventa così un laboratorio di interior design dove ogni elemento, dai sanitari ai sistemi tecnici, contribuisce a definire un linguaggio estetico coerente e personale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salone del Bagno 2026. Il trionfo del benessere Inside the Red Shark: The Unconventional and Beastly Akula Superyacht Redefines Luxury Exploration Notizie correlate Arredo bagno sostenibile: come trasformare la stanza del benessere in un’oasi greenLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salone Internazionale del Bagno - Salone del Mobile 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera; Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week; PAA al Salone Internazionale del Bagno 2026; Quali saranno gli espositori al Salone del Mobile 2026? I principali nomi. PAA al Salone Internazionale del Bagno 2026PAA al Salone Internazionale del Bagno 2026: la pausa come nuovo lusso. Fondata nel 1993 e con sede nella periferia di Riga, PAA è un’azienda lettone ... villegiardini.it Making of Salone del Mobile.Milano 2026A un giorno dall’apertura della 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano, condividiamo le immagini del making of della Manifestazione, che inaugurerà il 21 aprile 2026 a Fiera Milano, Rho: uno spaz ... comunicati-stampa.net Il lusso nei dettagli Al Salone del Mobile 2026, Biancoperla presenta le sue collezioni tessili e il servizio La Sartoria Bespoke, dedicato a progetti su misura. Dal 1955, tradizione toscana e lavorazioni sartoriali danno vita a biancheria per letto, bagno e tav - facebook.com facebook