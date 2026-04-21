Salone del Bagno 2026 Il trionfo del benessere

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Salone del Bagno 2026 si è concluso con l’esposizione di nuove tendenze nel settore. Le aziende hanno presentato soluzioni che combinano tecnologia discreta e design estetico. Sono state mostrate superfici tattili, texture cesellate e palette di colori che creano un equilibrio tra funzionalità e stile. La manifestazione ha mostrato come il bagno del futuro si configuri come un ambiente pensato per il benessere, con attenzione ai dettagli e all’armonia visiva.

Il bagno del 2026 è un ecosistema di benessere dove la tecnologia è ispezionabile e discreta, ma l’estetica è protagonista assoluta grazie a superfici tattili, texture cesellate e un’armonia cromatica capace di garantire un perfetto equilibrio formale. L’evoluzione del bagno contemporaneo segna il definitivo superamento del concetto di ambiente puramente di servizio, trasformandolo in una stanza della casa progettata con la medesima cura riservata al living. Al centro di questa metamorfosi c’è colore, che ha ormai archiviato l’egemonia del bianco per abbracciare una sensibilità cromatica ambiziosa. Il bagno diventa così un laboratorio di interior design dove ogni elemento, dai sanitari ai sistemi tecnici, contribuisce a definire un linguaggio estetico coerente e personale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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