Turismo del benessere nasce il corso ' Spa and Wellness Hospitality Manager' | open day a Bagno di Romagna

Da cesenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato inaugurato un nuovo corso di formazione dedicato al settore del benessere e dell’ospitalità, denominato ‘Spa and Wellness Hospitality Manager’. L’iniziativa è stata promossa dall’Its Academy Turismo Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune locale e altri partner del territorio. La durata del percorso è di due anni e mira a preparare figure professionali specializzate nel settore delle spa e del wellness. Un open day è stato organizzato a Bagno di Romagna per presentare il progetto e coinvolgere i futuri partecipanti.

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Its Academy Turismo Emilia-Romagna ha accolto la proposta del Comune di Bagno di Romagna e dei partner del territorio per l’attivazione del nuovo percorso biennale ‘Spa and Wellness Hospitality Manager’, un corso specializzato destinato a formare le figure professionali che guideranno il settore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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