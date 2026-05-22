Al castello si sono radunate circa 50.000 persone per l'apertura del Villafranca Festival con il concerto di Baglioni. La manifestazione, iniziata questa estate, proseguirà fino al 31 agosto, data in cui si esibiranno gli artisti finali. La capienza stimata per l'intera rassegna si basa sulle presenze registrate nelle prime serate e sulle prevendite aggiornate. La sicurezza e la gestione degli ingressi sono state rinforzate per garantire il rispetto delle normative.

? Domande chiave Chi sono gli artisti che chiuderanno la rassegna il 31 agosto?. Come farà il festival a superare le 50mila presenze previste?. Quali talk e spettacoli narrativi accompagneranno i grandi concerti pop?. Perché la gestione di 16 appuntamenti rappresenta una sfida per l'organizzazione?.? In Breve Programma di 16 appuntamenti tra il 2 luglio e il 31 agosto.. Presenze medie storiche tra 40mila e 50mila persone per edizione.. Talk con Gianluca Gotto il 3 luglio e Gio Evan il 4 luglio.. Chiusura festival il 31 agosto con il concerto dei C.S.I.. Il 2 luglio il Castello Scaligero di Villafranca di Verona accoglierà Claudio Baglioni per l’apertura del Villafranca Festival 2026, una rassegna che punta a coinvolgere oltre 50mila persone tra musica e cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni apre il Villafranca Festival: 50mila persone al Castello

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