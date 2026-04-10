In un evento che si è svolto tra le sale di un palazzo storico affacciato sul Canal Grande, è stata annunciata la nomina di Claudio Baglioni a

Nel cuore della primavera veneziana, tra le sale affacciate sul Canal Grande di Palazzo Balbi, si è consumato un passaggio simbolico che guarda ben oltre la laguna e coinvolge l’intero Veneto, con una traiettoria che trova nella provincia veronese uno dei suoi snodi più significativi. Mercoledì 8. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza(Adnkronos) – Claudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto.

Claudio Baglioni premiato a Venezia come "Ambasciatore della Bellezza"Claudio Baglioni ha ricevuto oggi, mercoledì 8 aprile, a Palazzo Balbi, il titolo di “Ambasciatore della Bellezza” conferito dal Festival della...

Argomenti più discussi: Aspettando il concerto di Villafranca, Claudio Baglioni è stato nominato Ambasciatore della Bellezza; Mareggiata, il sindaco amaro su Fb: Regione sparita. Zaia: Non è vero.

Claudio Baglioni a Trento, un pomeriggio di emozioniL’artista ha presentato il «GrandTour LA VITA È ADESSO», che farà tappa il 2 settembre alla Trentino Music Arena Ospite d’eccezione in città, l’artista ha presentato oggi il «GrandTour LA VITA È ADESS ... ladigetto.it

Claudio Baglioni, il Veneto ha un ambasciatore della bellezza: il riconoscimento in Regione in vista del doppio concerto in piazza San MarcoVENEZIA - Il foglio a quadretti, l'inchiostro blu della grafia ordinata, le parole in stampatello per gli auguri di compleanno: In una gioia che fa male / di più della ... ilgazzettino.it

Claudio Baglioni oggi a Trento per la cerimonia istituzionale in Sala Depero con la consegna della Farfalla del Trentino e per un incontro con gli studenti del Conservatorio “F.A. Bonporti”. A consegnare la Farfalla del Trentino a nome del presidente e di tutta la - facebook.com facebook

Baglioni fa sold out anche a Cattolica x.com