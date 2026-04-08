Madame live al Castello Scaligero di Villafranca

Il 27 luglio 2026 alle ore 21, si terrà un concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. La cantante Madame si esibirà in un evento di musica dal vivo in questa location storica, inserito nel calendario estivo di appuntamenti artistici. L’evento è stato annunciato e si svolgerà in un contesto all’aperto, attirando probabilmente un pubblico di appassionati e fan.

Il calendario estivo della musica dal vivo si arricchisce di un nuovo appuntamento: il 27 luglio 2026, alle ore 21, Madame sarà in concerto a Villafranca di Verona, nella cornice del Castello Scaligero. L’evento rientra nel Tour Estate 2026, una serie di date che porteranno la cantautrice. 🔗 Leggi su Veronasera.it The Darkness live al Castello Scaligero di VillafrancaL’estate 2026 riporta in Italia una delle formazioni più iconiche del rock britannico contemporaneo. Marco Masini live al Castello Scaligero di Villafranca di VeronaIl cantautore fiorentino Marco Masini torna a incontrare il suo pubblico dal vivo con il tour “Marco Masini – Live 2026”, che farà tappa il 14 luglio...