Baby gang a spasso sui binari e poi sassate contro le finestre | la denuncia di un cittadino

Un cittadino ha segnalato che un gruppo di giovani si diverte a passeggiare sui binari durante le ore serali, lanciando sassi contro le finestre di alcuni residenti. Nella sua denuncia, ha riferito di essere stato colpito personalmente da uno di questi oggetti. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando quanto accaduto e monitorando eventuali ulteriori episodi di vandalismo e comportamenti pericolosi nelle zone interessate.

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