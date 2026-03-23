Piazza Carolina terra di nessuno | porte e finestre distrutte dalla baby gang

Da napolitoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Carolina, ore 23.00 di domenica 22 marzo. Ci troviamo a pochi metri da piazza del Plebiscito quando un gruppo di giovanissimi armati di bastoni e mazze prende di mira i portoni e le finestre di diversi stabili residenziali situati in prossimità delle scale di Vico Santo Spirito. L'assalto, immotivato, causa danni ingenti alle strutture colpite. Sul posto interviene tempestivamente una volante della polizia, i cui agenti constatano i danni del raid raccogliendo le testimonianze dei residenti presenti. “Bisogna intervenire al più presto, ormai bande di giovanissimi si sono appropriate della piazza in maniera sempre più aggressiva. Sono pericolosi e cercano in ogni modo di affermare la propria egemonia sul territorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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