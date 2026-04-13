Baby gang e coltelli a scuola | l’allarme corre sui binari della cronaca Ma il vero veleno si nasconde nelle ottime famiglie
Negli ultimi tempi, le notizie riguardanti baby gang e episodi di violenza con coltelli nelle scuole sono aumentate, attirando l’attenzione dei media. Tuttavia, le cronache evidenziano anche problemi legati a famiglie considerate stabilite, che spesso vengono descritte come responsabili di comportamenti problematici dei ragazzi. La paura del Paese nei confronti della propria gioventù si fa sentire attraverso questi fatti di cronaca, che si susseguono in modo frequente.
Le cronache delle ultime settimane restituiscono l’immagine di un Paese che ha paura dei propri figli. L’accoltellamento tra ragazzini all’uscita di scuola a Sesto San Giovanni, l’aggressione mortale per un rimprovero a Massa Carrara, le lame che fanno capolino dagli zaini negli istituti scolastici L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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