Caserta capitale della leadership giovanile | il Rotary lancia il RYLA 2026 tra formazione e futuro

A Caserta si avvicina l’edizione 2026 del Rotary Youth Leadership Awards, il programma promosso dal Rotary International dedicato alla formazione dei giovani leader. L’evento si svolgerà dal 7 al 10 maggio e coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione mira a offrire un’opportunità di crescita e confronto tra i giovani, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per la leadership giovanile.

Caserta si prepara a diventare il cuore pulsante della formazione dei nuovi leader con l’arrivo del RYLA 2026, il prestigioso Rotary Youth Leadership Awards promosso dal Rotary International, in programma dal 7 al 10 maggio. L’iniziativa, tra le più rilevanti dell’anno rotariano, vedrà.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Investire sui giovani: Rotary e Rotaract Fiorenzuola insieme per la formazione e il futuro del territorioL’incontro si è svolto con la regia del presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, Rinaldo Onesti, e del presidente del Rotaract Club Fiorenzuola...

Leadership, etica e formazione. Servire una missione, guidare uomini, generare futuroIl recente incontro organizzato presso il Campus della Luiss dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione” ha offerto un’occasione preziosa per...