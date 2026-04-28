Mestre in Azione squadra giovane e competente per il futuro della città

Simone Rizzo, candidato al consiglio comunale nella lista di un sindaco in carica, ha avviato ufficialmente la campagna elettorale per la municipalità di Mestre-Venezia. La candidatura si inserisce in un quadro politico che vede come candidato presidente Gennaro Marotta. Rizzo ha presentato la sua squadra, composta da giovani professionisti, per affrontare le sfide future della città.

Simone Rizzo, candidato al consiglio comunale nella lista Simone Venturini sindaco, ha lanciato la campagna elettorale per la municipalità di Mestre-Venezia, dove il candidato presidente è Gennaro Marotta. La lista si chiama Mestre in Azione e raccoglie iscritti e simpatizzanti del partito Azione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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