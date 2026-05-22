Firenze, 22 maggio 2026 – Il 22 maggio, alle 18.30 presso il campo da baseball di Padule, ci sarà la consegna ufficiale del defibrillatore donato da Avis Comunale Sesto Fiorentino alla squadra sestese "Blind Fighters" di baseball per ciechi, che partecipa al campionato italiano AIBXC. Al gesto solidale dell'Avis si è affiancata Croceviola Pubblica Assistenza Sesto Fiorentino, che ha curato la revisione e attivazione del prezioso strumento e anche la formazione del tecnico abilitato della squadra. Gli atleti non vedenti e i tecnici della polisportiva Blind Fighters ringraziano per questa donazione, che permetterà alla squadra di allenarsi anche fuori dalle solite strutture ed orari, oltre che far conoscere questa disciplina ovunque, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avis dona un defibrillatore alla squadra Blind Fighters di baseball per ciechi

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