Soccorso e salvato sugli spalti del PalaMacchia dona un defibrillatore alla Misericordia La madre | Mio figlio è vivo grazie a voi

Un uomo che era stato soccorso e salvato sugli spalti del PalaMacchia ha deciso di donare un defibrillatore alla Misericordia di Livorno. La madre dell’uomo ha dichiarato che suo figlio è vivo grazie all’intervento di chi ha prestato aiuto quella sera. La famiglia si è recata presso la sede della Misericordia per esprimere gratitudine e ringraziare chi ha contribuito a salvarlo. La donazione del defibrillatore è stata effettuata in quel momento.

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