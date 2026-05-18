Soccorso e salvato sugli spalti del PalaMacchia dona un defibrillatore alla Misericordia La madre | Mio figlio è vivo grazie a voi
Un uomo che era stato soccorso e salvato sugli spalti del PalaMacchia ha deciso di donare un defibrillatore alla Misericordia di Livorno. La madre dell’uomo ha dichiarato che suo figlio è vivo grazie all’intervento di chi ha prestato aiuto quella sera. La famiglia si è recata presso la sede della Misericordia per esprimere gratitudine e ringraziare chi ha contribuito a salvarlo. La donazione del defibrillatore è stata effettuata in quel momento.
È tornato alla Misericordia di Livorno insieme alla sua famiglia per ringraziare chi, quella sera, gli ha salvato la vita. E non lo ha fatto solo con le parole: Daniele Marella, tifoso della Libertas colto da un malore al PalaMacchia durante il match tra gli amaranto e Verona, ha donato alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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