A Avezzano, la campagna elettorale si avvicina con cinque candidati pronti a sfidarsi alle prossime elezioni comunali di fine maggio 2026. Il sindaco uscente cerca di ottenere una nuova conferma, presentando dieci liste a suo sostegno. Nel frattempo, il centrodestra e il centrosinistra si presentano divisi, con le rispettive coalizioni che non si sono alleate per questa consultazione. La competizione si preannuncia serrata, con i vari schieramenti che si preparano a confrontarsi sui temi locali.

L'Aquila - Il sindaco uscente Gianni Di Pangrazio cerca la conferma con dieci liste, mentre centrodestra e centrosinistra arrivano divisi alle comunali marsicane di fine maggio 2026. Ad Avezzano la corsa per la fascia tricolore entra nella fase decisiva. Saranno cinque i candidati sindaco in campo per le elezioni comunali in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, appuntamento che coinvolge una delle città più importanti della provincia dell’Aquila e il principale centro della Marsica. Il nome più strutturato, almeno sul piano numerico, è quello del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, che tenta la riconferma alla guida di una coalizione ampia e trasversale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Avezzano al voto, cinque candidati per una sfida che spacca gli schieramenti

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