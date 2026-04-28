Capurso sfida al voto | Laricchia sotto assedio tra tre schieramenti

A Capurso il sindaco in carica si presenta nuovamente alle elezioni, affrontando due sfidanti e tre schieramenti diversi. La corsa elettorale coinvolge quattro liste sostenute dal primo candidato e due liste per ciascuno degli altri due. La campagna si concentra sulla sfida tra le diverse forze politiche in vista del voto. La consultazione elettorale è prevista nelle prossime settimane.

? Cosa sapere A Capurso il sindaco Laricchia si ricandida contro le sfidanti Zippo e Pepe.. La competizione tripartita vede contrapposte quattro liste del sindaco a due liste ciascuna.. Le prossime amministrative a Capurso vedranno una contesa politica tra tre schieramenti distinti, con il sindaco Laricchia che cercherà la riconferma contro le sfide dirette di Zippo e Pepe. Il quadro elettorale che si sta delineando per il comune capursonese non promette passaggi tranquilli. La corsa alla prima poltrona amministrativa vede protagonista l’attuale primo cittadino, Laricchia, il quale punta a mantenere il mandato grazie al supporto di quattro liste diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capurso, sfida al voto: Laricchia sotto assedio tra tre schieramenti Notizie correlate Porti sotto assedio: un crimine ogni tre giorni tra traffici e clanUn nuovo rapporto presentato a Firenze dall’associazione Libera getta una luce cruda sulla vulnerabilità dei nodi marittimi italiani, rivelando come... PD, la sfida di Conte: Schlein sotto assedio tra vecchie correnti? Cosa sapere Giuseppe Conte contesta la gestione di Elly Schlein dopo il referendum sulla separazione carriere.