A Manduria si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, con sei candidati in corsa e quindici liste presentate. La sfida elettorale si presenta molto articolata, coinvolgendo un numero elevato di candidati e formazioni politiche. La campagna elettorale si sta intensificando nelle settimane precedenti al voto, che si svolgerà nel rispetto delle procedure previste per questa consultazione.

Tarantini Time Quotidiano Tra i comuni della provincia di Taranto chiamati alle urne il 24 e 25 maggio figura anche Manduria, dove la competizione elettorale si annuncia particolarmente complessa e articolata. Sono sei i candidati sindaco in corsa, sostenuti da quindici liste e da un numero significativo di aspiranti consiglieri comunali. A caratterizzare il quadro politico è soprattutto la frammentazione del centrosinistra, che si presenta con più candidature. Stefania Ruggieri rappresenta l’area progressista, mentre il Movimento 5 Stelle punta su Fabiana Rossetti. Una pluralità di proposte che contribuisce a rendere incerto l’esito del voto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria verso il voto: sei candidati e quindici liste per una sfida aperta

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida totale tra sei liste: ecco tutti i 62 candidati e quanto pesa davvero ogni voto

Uggiano La Chiesa verso il voto: i candidati in corsa presentano le listeUGGIANO LA CHIESA – Sfida a due ad Uggiano La Chiesa tra il vicesindaco uscente, Luca Leo, candidato sindaco per “Obiettivo Comune”, e Salvatore...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Verso il voto di maggio: tutti i candidati e le liste dati definitivi; Marine senza seggio, 1.500 elettori costretti ad andare a Manduria; Verso il voto: questa mia riflessione personale non ha nessun interesse politico; Verso il voto di maggio: tutti i candidati e le liste dati definitivi.

Centrosinistra, la spina di Manduria spaccata. Il centrodestra ci provaCinque comuni chiamati alle urne, sedici candidati sindaco e un ampio numero di aspiranti consiglieri comunali. Una tornata amministrativa che chiama direttamente in causa ... quotidianodipuglia.it

Cresce l’attenzione dei lettori manduriani verso i candidati alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La “bacheca dei candidati” al consiglio comunale, iniziativa promossa... - facebook.com facebook

Verso il voto di maggio: tutti i candidati e le liste dati definitivi x.com