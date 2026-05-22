Avellino Di Rito punta su Nargi | Niente favole solo concretezza

A Avellino, il sindaco ha annunciato che il nuovo progetto si concentrerà sulla concretezza, evitando promesse irrealizzabili. La prima fase prevede un distacco temporaneo tra cittadini e amministrazione, che sarà seguito da un nuovo rapporto più diretto. Tra le novità, uno sportello sociale dedicato alle vittime di violenza offrirà assistenza e supporto pratico. L’obiettivo è creare strumenti efficaci per rispondere alle esigenze delle persone coinvolte, puntando sulla chiarezza e sull’azione concreta.

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