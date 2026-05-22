Avellino Di Rito punta su Nargi | Niente favole solo concretezza
A Avellino, il sindaco ha annunciato che il nuovo progetto si concentrerà sulla concretezza, evitando promesse irrealizzabili. La prima fase prevede un distacco temporaneo tra cittadini e amministrazione, che sarà seguito da un nuovo rapporto più diretto. Tra le novità, uno sportello sociale dedicato alle vittime di violenza offrirà assistenza e supporto pratico. L’obiettivo è creare strumenti efficaci per rispondere alle esigenze delle persone coinvolte, puntando sulla chiarezza e sull’azione concreta.
? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra cittadini e istituzioni dopo il distacco iniziale?. Cosa prevede concretamente lo sportello sociale per le vittime di violenza?. Perché la sicurezza urbana è legata alla cura delle fragilità sociali?. Quali saranno le prime azioni operative nei primi cento giorni di mandato?.? In Breve Maria Di Rito punta su sportello sociale per vittime di violenza e difficoltà economiche.. Il programma di Laura Nargi include manutenzione del territorio e decoro urbano ad Avellino.. L'avvocata Di Rito mira a rappresentare giovani e anziani nel consiglio comunale avellinese.. La proposta politica mira a ricostruire il legame tra istituzioni e cittadini del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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