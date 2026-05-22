Nell'ultima giornata di campagna elettorale, il candidato ha affermato di essere determinato a mantenere la propria dedizione, indipendentemente dall’esito del voto. Durante un comizio, ha risposto a domande sui mediatori coinvolti nel sostegno alla sua candidatura, senza fornire dettagli sui nomi. Inoltre, si è parlato di come potrebbe modificarsi l’attività politica di un’aspirante rappresentante locale in seguito alle elezioni, anche se non sono state fornite indicazioni specifiche sui cambiamenti previsti.

? Domande chiave Chi sono i due mediatori che hanno sostenuto la candidatura?. Come cambierà l'attività politica di Enza Abate dopo il voto?. Quali saranno le prime azioni concrete della lista Davvero in Consiglio?. Perché la campagna elettorale di Abate è stata definita così burrascosa?.? In Breve Ringraziamenti a Luigi Malfetano e Giuseppe D’Alessio per la mediazione territoriale.. Impegno politico confermato per la lista Davvero a sostegno di Gianluca Festa.. Continuità dell'attività amministrativa prevista per i cittadini di Avellino.. Ad Avellino, Enza Abate ha annunciato il termine di una campagna elettorale segnata da forti tensioni, confermando la sua presenza nel Consiglio comunale con la lista Davvero a sostegno di Gianluca Festa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, Abate chiude la sfida: “La mia dedizione non verrà meno

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